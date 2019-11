Microsoft aurait transformé Outlook en une application Web progressive, Permettant d'installer Outlook.com dans Windows, MacOS et autres plateformes en tant qu'application 0PARTAGES 3 0 Microsoft va de l’avant dans ses plans consistant à transformer Outlook.com, Outlook on the Web en application Web progressive (PWA). Une PWA est une application Web qui consiste en des pages ou un site Web, et qui peut apparaître à l'utilisateur de la même manière qu’une application native ou une application mobile. La PWA Outlook est une alternative utile à l'application de bureau Outlook Windows ou au client Windows Mail qui fait partie de Windows 10. Si vous utilisez Android, vous avez peut-être rencontré une application Web progressive ou deux dans vos trajets Chrome.



Ce changement permet à n'importe quel utilisateur Outlook d'installer l'application Web dans Windows, MacOS, Chrome OS et d'autres plateformes qui supportent nativement les PWA. Une application Web progressive inclut de meilleures fonctions de mise en cache, de notification et de fonctionnalité d'arrière-plan pour les faire ressembler davantage à des applications traditionnelles.





Google a été le principal champion des PWA, mais d'autres fournisseurs, comme Microsoft, se sont également ralliés à la cause des applications Web progressives au cours des dernières années. Microsoft a lentement adopté les PWA pour les applications Windows depuis l'année dernière, et les nouvelles de cette semaine concernant Outlook sont un signe que nous pouvons voir des PWA pour les autres produits Office de l'entreprise comme Word et Excel.



Selon le site Web Thurrott.com, Outlook on the Web affiche dorénavant un bouton PWA "Install" dans la barre d'adresse du navigateur Brave. Cette même option d'installation est visible pour certains qui utilisent la version canary du navigateur Edge basé sur Chromium, a rapporté le site Web lundi. Outlook.com a aussi maintenant une invite d'installation disponible dans la barre d'adresse de Brave. Il vous suffira simplement de l’installer depuis la barre d'adresse, et il sera traité comme s'il s'agissait d'une application native sous Windows ou macOS.





Microsoft expérimente également la



Floran B., un utilisateur de la messagerie Outlook.com, fait partie des privilégiés qui ont reçu un message d’intégration des services Google dans son compte Outlook. Après avoir ajouté son compte Google dans la fenêtre adéquate, les services associés ont pris place à côté du compte principal Outlook. Que ce soit Gmail (le service de messagerie de Google), Google Calendar (le service de partage des événements et des agendas) ou encore Google Drive (le service de stockage et de partage de fichiers), tous ces services sont accessibles à partir du compte Outlook.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de ce changement chez Microsoft ?



Lire aussi



Microsoft serait en train d'intégrer Gmail, Google Drive et Google Calendar à Outlook.com, pour permettre aux utilisateurs de gérer tous ces services à partir d'un seul emplacement

Outlook.com : Microsoft intègre le support de Google Talk, pour séduire les utilisateurs de Gmail

Microsoft se sépare des messageries instantanées de Facebook et Google, dans Outlook.com Microsoft va de l’avant dans ses plans consistant à transformer Outlook.com, Outlook on the Web en application Web progressive (PWA). Une PWA est une application Web qui consiste en des pages ou un site Web, et qui peut apparaître à l'utilisateur de la même manière qu’une application native ou une application mobile. La PWA Outlook est une alternative utile à l'application de bureau Outlook Windows ou au client Windows Mail qui fait partie de Windows 10. Si vous utilisez Android, vous avez peut-être rencontré une application Web progressive ou deux dans vos trajets Chrome.Ce changement permet à n'importe quel utilisateur Outlook d'installer l'application Web dans Windows, MacOS, Chrome OS et d'autres plateformes qui supportent nativement les PWA. Une application Web progressive inclut de meilleures fonctions de mise en cache, de notification et de fonctionnalité d'arrière-plan pour les faire ressembler davantage à des applications traditionnelles.Google a été le principal champion des PWA, mais d'autres fournisseurs, comme Microsoft, se sont également ralliés à la cause des applications Web progressives au cours des dernières années. Microsoft a lentement adopté les PWA pour les applications Windows depuis l'année dernière, et les nouvelles de cette semaine concernant Outlook sont un signe que nous pouvons voir des PWA pour les autres produits Office de l'entreprise comme Word et Excel.Selon le site Web Thurrott.com, Outlook on the Web affiche dorénavant un bouton PWA "Install" dans la barre d'adresse du navigateur Brave. Cette même option d'installation est visible pour certains qui utilisent la version canary du navigateur Edge basé sur Chromium, a rapporté le site Web lundi. Outlook.com a aussi maintenant une invite d'installation disponible dans la barre d'adresse de Brave. Il vous suffira simplement de l’installer depuis la barre d'adresse, et il sera traité comme s'il s'agissait d'une application native sous Windows ou macOS.Microsoft expérimente également la prise en charge de Gmail, Google Drive et Google Calendar sur Outlook.com . Le fabricant de logiciels fait des tests du changement avec un petit groupe d'utilisateurs Outlook.com depuis la semaine dernière.Floran B., un utilisateur de la messagerie Outlook.com, fait partie des privilégiés qui ont reçu un message d’intégration des services Google dans son compte Outlook. Après avoir ajouté son compte Google dans la fenêtre adéquate, les services associés ont pris place à côté du compte principal Outlook. Que ce soit Gmail (le service de messagerie de Google), Google Calendar (le service de partage des événements et des agendas) ou encore Google Drive (le service de stockage et de partage de fichiers), tous ces services sont accessibles à partir du compte Outlook.Source : Thurrott.com Que pensez-vous de ce changement chez Microsoft ?